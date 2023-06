Świst kul i eksplozje w Rosji. Mieszkańcy zachodnich regionów rzucili się do ucieczki

Bojownicy Legionu "Wolność Rosji" i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego znów zaatakowali na terytorium Rosji. W czwartek w zachodnio-południowych regionach Rosji słychać świst kul i eksplozje - grzmią rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie. "Wyzwolimy całą Rosję" - zapowiedzieli rosyjscy bojownicy. Do sieci trafiło sporo nagrań z i widać na nich ciężką wymianę ognia, pożary budynków administracyjnych czy militarne operacje wśród terenów gęsto zaludnionych. Do tego bojownicy zniszczyli rosyjską ciężarówkę, będącą załadowaną po brzegi amunicją, co również widać na nagraniu. Tymczasem agencja AP udostępniła materiał z rosyjskiej telewizji RTR Płanieta. Obywatele Rosji są przerażeni tym, co dzieje się rejonach szebekińskim i biełgorodzkim. - To był straszny ostrzał, po prostu straszny. Bardzo się baliśmy - mówił państwowej telewizji jeden z mieszkańców Szebiekina. Rosjanie wpadli w panikę i rzucili się do ucieczki. Coraz większy zamęt robi się w Porcie Lotniczym Biełgorod, gdzie z godziny na godzinę przybywa przerażonych Rosjan, chcących uciec za granicę lub w głąb kraju.