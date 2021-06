"Świństwo". Joanna Scheurng-Wielgus oburzona słowami abp. Marka Jędraszewskiego

"Nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej!" - mówił metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii z okazji uroczystości Bożego Ciała. Co na to posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus? - Mówienie, że Polska nie jest dla osób, które nie mogą mieć dzieci, jest świństwem. W głowie mi się nie mieści, że można wyrzucić z siebie pewne sformułowania, oceniać siebie jako autorytet moralny dla Polek i Polaków - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Granice wypowiedzi biskupów zostały już dawno przekroczone. Tak strasznie jest to skandaliczne, że każde nowe określenie, które się pojawia, jest totalnym obrzydlistwem - dodała. - Jedyne, czego chcę, to to, żeby ludzie, którzy jeszcze nie przejrzeli na oczy, przejrzeli, zastanowili się, czy rzeczywiście takiego Kościoła chcą, czy rzeczywiście jest to miłość do bliźniego, czy chcemy, żeby takie osoby, były dla nas autorytetami - podsumowała posłanka Lewicy.