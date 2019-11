Świnoujście. Brytyjska bomba sparaliżowała miasto na kilka godzin

Mieszkańcy Świnoujścia mogą odetchnąć. Brytyjski niewybuch z czasów II wojny światowej został wydobyty z dna Kanału Piastowskiego. Obecnie jest transportowany na poligon morski. Miasto przez kilka godzin było sparaliżowane.

Brytyjska lotnicza mina morska typu Mk VI została odkryta przez firmę pracującą na zlecenie urzędu morskiego. Natrafiono na nią podczas pogłębiania toru wodnego na trasie Szczecin-Świnoujście. Niewybuch waży blisko 900 kg, z czego 425 kg masy to materiał wybuchowy. Było to trzecie tego typu odkrycie podczas przygotowywania toru wodnego do pogłębiania.