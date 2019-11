Świnoujście. W poniedziałek rano wstrzymają ruch statków i zamkną ulice. Przez niewybuch

Świnoujście. Na poniedziałek rano saperzy zaplanowali wydobycie z Kanału Piastowskiego brytyjskiej lotniczej miny morskiej typu Mk VI. Mieszkańców miasta czekają utrudnienia. Zamknięte zostaną ulice, wstrzymany zostanie ruch statków.

Na niewybuch, brytyjską lotniczą minę morską typu Mk VI, natrafiła firma pracująca na zlecenie urzędu morskiego podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Ważąca ok. 900 kg mina zawiera 425 kg materiału wybuchowego. To trzecia tej wielkości mina znaleziona w tym roku podczas przygotowywania toru wodnego do pogłębiania - przypomina portal iswinoujscie.pl.