Świnoujście. 6-latka zabłądziła na plaży i doszła do Niemiec

Dziewczynka z Polski zabłądziła, bawiąc się na plaży. Przeszła 8 km aż do Niemiec. Tam zwróciła na siebie uwagę turysty.

We wtorek po południu ojciec zgłosił policji zaginięcie dziecka na plaży w Świnoujściu. Po 3 godzinach bezowocnych poszukiwań w Polsce do akcji włączona została także niemiecka policja w Heringsdorfie na Uznamie. Okazało się wtedy, że dziewczynka przemierzyła plażą 8 km, idąc na północ aż do Heringsdorfu.