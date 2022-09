Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. 27 września WOT ma swój dzień

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj sił zbrojnych w Polsce, który składa się z żołnierzy-ochotników. Obecnie do piątego rodzaju sił zbrojnych należy ponad 32 tysiące osób. Misją WOT jest wsparcie i obrona społeczności lokalnych. Do zadań, które terytorialsi zobowiązali się wykonywać należą: