Święto w PiS. Imieniny pani Basi

Na Nowogrodzkiej drzwi się od rana do wieczora nie zamykały. Do siedziby partii zjeżdżały najważniejsze osoby. Wszyscy z naręczem kwiatów swoje kroki kierowali do pani Barbary Skrzypek, prawej ręki Jarosława Kaczyńskiego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joachim Brudziński z koszem róż (Fakt)

Barbara Skrzypek to osobista sekretarka prezesa. Jest szefową biura prezydialnego PiS. 4 grudnia pani Basia obchodziła imieniny. O tym, jak ważną rolę pełni, można się przekonać właśnie tego dnia, gdy najważniejsze osoby w państwie zjeżdżają na Nowogrodzką.

Z prezentami i bukietami kwiatów przybyli zatem między innymi szef MSWiA Joachim Brudziński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Tomasz Sakiewicz, wiceminister edukacji Marzena Machałek - wylicza "Fakt". Pojawił się także Jarosław Gowin, Jacek Kurski z partnerką czy Michał Dworczyk.

- Pani Basia jest legendą. Wręczyłem jej kwiaty, złożyłem najserdeczniejsze życzenia i czule ucałowałem – powiedział "Super Expressowi” europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który również odwiedził solenizantkę.

Oczywiście o imieninach pani Basi nie zapomniał sam Jarosław Kaczyński. Przyjechał na Nowogrodzką z wielkim bukietem kwiatów jako jeden z pierwszych.

Popularność pani Basia zawdzięcza serialowi satyrycznemu "Ucho Prezesa". To wtedy Polacy dowiedzieli się, kim jest i jaką rolę pełni w biurze PiS na Nowogrodzkiej. Kilka lat temu w rozmowie z "Polityką" anonimowy poseł mówił, że łączy ją z prezesem wyjątkowa więź. To ona ustala terminarz spotkań prezesa, parzy mu herbatę oraz dba o niego. Znają się od wielu lat, Kaczyński ma do niej niemal całkowite zaufanie.

East News Podziel się

Newspix Podziel się