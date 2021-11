Święto Niepodległości w cieniu kryzysu na granicy

Politycy w przemówieniach o sytuacji na granicy

Podczas uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości przemawiali najważniejsi politycy w kraju. W swoich wystąpieniach dużą wagę przykładali do sytuacji na granicy. - Musimy pamiętać, że to wszystko, co czynimy na granicy wywodzi się z tej zasady, którą nazwać można empatią. Tym, którym można pomóc trzeba pomóc, ale nie można ulec tej narracji, że to my doprowadziliśmy do tego (…), że ci ludzie cierpią. I my nie ulegniemy - mówił Jarosław Kaczyński w Krakowie.