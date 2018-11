Święto Niepodległości 2018. Obchody 11 listopada w Opolu

Święto Niepodległości 2018 w Opolu to sobotni Piknik ”Służymy Niepodległej” od godziny 13.00 oraz niedzielne obchody 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczną się odsłonięciem tablicy pamiątkowej pod OUW o godzinie 11.00 oraz Mszą Świętą w Katedrze Opolskiej o godzinie 12.00.

Piknik ”Służymy Niepodległej” w Opolu

Piknik pod hasłem ”Służymy Niepodległej” rozpocznie się w Opolu w sobotę o godzinie 13.00 podobnie jak w 16 innych polskich miastach. Cykl upamiętniający 100-rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę to okazja do rodzinnego świętowania poza domem w rożnych zakątkach Polski. Harmonogram imprezy uwzględnia takie atrakcje, jak pokazy sprzętu służb mundurowych, występy artystyczne orkiestr wojskowych, oddawanie krwi w specjalnie w tym celu przygotowanym mobilnym punkcie poboru czy degustację grochówki. Na godzinę 16.00 zaplanowano wspólne śpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, ”Marszu Pierwszej Brygady”, a koniec świętowania obwieści uroczysty Capstrzyk Niepodległości. Piknik ”Służymy Niepodległej” organizuje Minister Obrony Narodowej we współpracy z Wojewodą Opolskim.