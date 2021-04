Święto Chrztu Polski w środę. Czy to dzień wolny od pracy?

Święto Chrztu Polski. Czy to dzień wolny od pracy?

Choć Święto Chrztu Polski jest świętem narodowym, to jednak nie jest dniem wolnym od pracy. Dni wolne od pracy wskazuje ustawa z 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Nie ma wśród nich Święta Chrztu Polskiego. To oznacza, że sklepy, punkty usługowe czy zakłady pracy działają tak, jak w dzień powszedni. Otwarte w swoich normalnych godzinach pracy będą też urzędy i instytucje.

Święto Chrztu Polski. Jak obchodzić?

Święto Chrztu Polski to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Jako że jest to święto państwowe, nie ma obowiązku uczestniczenia w uroczystościach kościelnych. Tego dnia nie trzeba iść do kościoła, gdyż święto to nie znajduje się na liście świąt nakazanych, czyli dni, w których katolicy mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej.