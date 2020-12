Świetlik: "Rytualny spór o Kaczyńskiego w Sejmie – nie pierwszy i nie ostatni" [Opinia]

Debata nad wotum nieufności dla Kaczyńskiego. Kalumnie i hołdy

Politycy opozycji uważają Jarosława Kaczyńskiego za wcielenie zła. Gdy nie był w rządzie, jego przewiną było to, że w nim nie jest. Gdy się w nim znalazł, jego przewiną jest to, że w nim jest.

Podobnie jest z drugiej strony, tylko że tu w stylu dowolnym bije się hołdy. W szeroko rozumianym obozie władzy nie ma polityka, który do tego stopnia nie podlegałby krytyce. Nawet podczas sporu o "Piątkę Kaczyńskiego" koalicjanci, czyli politycy przywracanej do pionu grupy Zbigniewa Ziobry, jak ognia unikali ostrych wycieczek pod adresem samego szefa PiS.

Wotum nieufności dla wicepremiera. Jarosław Kaczyński forever

Wydawałoby się, że jeśli w tym momencie któryś z wysokich urzędników powinien dyskutować w Sejmie na temat sposobu zarządzania siłami porządkowymi podczas protestów, to powinien to być Mariusz Kamiński, polityczny zwierzchnik policji. Jeśli chodzi o zarządzanie kwestiami ochrony zdrowia, powinien być to minister zdrowia i tak dalej.

Środowa debata sejmowa i "sąd nad Jarosławem Kaczyńskim" ze z góry przesądzonym wynikiem, nikogo nie przekonają do zmiany zdania w jakiejkolwiek sprawie. To czysty rytuał. Może on jednak utwierdzać w jednym. Były premier - obecny wicepremier i prezes PiS - to najbardziej wpływowy i budzący największe emocje polski polityk po 1989 roku.