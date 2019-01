Światełko do Nieba dla Jurka Owsiaka w Warszawie. Kiedy się odbędzie?

Jurek Owsiak odstąpił stanowiska szefa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tą decyzją nie może się pogodzić wielu internautów oraz osób publicznych. Z tej okazji Filip Chajzer chce zorganizować specjalne Światełko do Nieba w Warszawie.

Światełka do Nieba dla Jurka Owsiaka

Światełka do Nieba – kiedy się odbędzie?

- Ludzie. To nie może tak być. Pokażmy Jurkowi Owsiakowi, że jesteśmy z nim. To jest najwspanialsza historia jaka mogła się nam zdarzyć. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY przez 27 lat nie tylko ratowała życie naszych dzieci, ale sprawiła że jesteśmy lepszymi ludźmi, lepszym narodem, społeczeństwem obywatelskim. To się nie stało w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii, ale właśnie w Polsce. Dzięki Jurkowi i nam. Nie może nie być Orkiestry, nie może nie być Jurka w orkiestrze. Moja propozycja jest taka. W niedzielę 20.01.2019 - tydzień po 27 finale Wielkiej Orkiestry spotkajmy się w Warszawie na Placu Defilad (i być może innych miastach) żeby powiedzieć Jurkowi DZIĘKUJĘ za te 27 lat. O 20:00 odpalimy zimne ognie. Takie nasze światełko do nieba. Dajmy mu wiatr w żagle. Niech gra tak jak obiecał do końca świata i jeden dzień dłużej. I błagam. Pod postem zero polityki.