Światełko do nieba 2019 mniej huczne niż zwykle. Jurek Owsiak odwołał pokaz fajerwerków

Światełko do nieba 2019 w tym roku przybierze zupełnie nowy kształt. Jurek Owsiak już w grudniu zapowiedział odejście od tradycyjnego pokazu na rzecz pokazu laserowego podczas 27. Finału WOŚP.

Światełko do nieba zmienia się z woli Owsiaka

Światełko do nieba podczas 27. Finału WOŚP będzie czymś zupełnie nowym. Jurek Owsiak dołączył do inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy zrezygnował z pokazu fajerwerków podczas Sylwestra 2018/2019. Taka decyzja była argumentowana troską o dobro zwierząt. Pomysł ten spodobał się Jurkowi Owsiakowi i spytał osoby związane z WOŚP o akceptację nowej formy Światełka do nieba.