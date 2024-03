Świat się dusi. Tylko 7 krajów spełnia normy

PM2,5 to aerozole atmosferyczne, które w opinii WHO są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Z raportów WHO wynika, że długotrwałe narażenie na działanie PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Z kolei krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężanie tego pyłu powoduje między innymi, wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia.