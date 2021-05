Świat reaguje na wydarzenia w Izraelu. Co mogą Stany, a czego nie może Europa

Na razie jednak Egiptowi, który zwykle bierze udział w negocjacjach między Izraelczykami i Palestyńczykami, nie udało się doprowadzić do deeskalacji konfliktu. - Tym razem Izraelczycy odrzucili mediację. Oznacza to, że państwa arabskie, takie jak Egipt, niewiele mogą zrobić w momencie, gdy konflikt już trwa. Izrael ma teraz konkretny cel do osiągnięcia, czyli redukcję potencjału rakietowego Hamasu i zdolności odtwarzania tego potencjału - podkreśla dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.