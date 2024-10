Świat oburzony wydarzeniami w Gruzji. "Co za hańba"

Według Mihkelsona, jeśli "Gruzini pozwolą na zduszenie ich woli, to Rosja osiągnie swój cel i Gruzja skończy tak samo jak Białoruś, a to tylko zachęci Kreml do popełniania kolejnych zbrodni i agresji". "Na Kaukazie Płd. oznaczałoby to w szczególności złe wieści dla Armenii" – ostrzegł estoński polityk.