Prezydent Gruzji: nie uznaję wyników wyborów

Sekretarz rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Mamuka Mdinaradze skomentował te wypowiedzi, mówiąc, że jeśli opozycja nie wejdzie do parlamentu, to "będzie przynajmniej normalne środowisko do pracy" i nie będzie "sabotażu (ze strony) agentury". Wezwał opozycję, "by dotrzymała słowa".