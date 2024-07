Świat komentuje decyzję Bidena. "Dreszczyk emocji jeszcze się nasili"

"Harris lepsza niż powrót Trumpa"

Kanadyjskie media zwracają uwagę, że decyzja Bidena daje Demokratom szansę na pokonanie Donalda Trumpa. "Kamala Harris jako prezydent byłaby lepsza dla Kanady niż powrót Trumpa do Białego Domu" - napisał w komentarzu konserwatywny dziennik "The Globe and Mail".