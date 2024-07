Kamala Harris wchodzi do gry. Jest pierwsza decyzja

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zjednoczyć Partię Demokratyczną i nasz kraj, by pokonać Donalda Trumpa - oświadczyła w niedzielę wiceprezydent USA Kamala Harris, której kandydaturę poparł Joe Biden. Wcześniej prezydent USA ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.