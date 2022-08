Susza w Niemczech. Zakłócenia w transporcie rzecznym

Woda w Renie może spaść do nienotowanego dotąd poziomu. Susza powoduje ogromne zakłócenia, a ich konsekwencje dla gospodarki mogą być katastrofalne. Przeprawy i transport za chwilę mogą zostać wstrzymane. Ren służy do transportu surowców przemysłowych, w tym węgla. Ale wiele barek jest ładowanych zaledwie do jednej czwartej. Tylko w ten sposób mogą jeszcze pływać po rzece. Materiał Deutsche Welle.

