Susza w Europie. Brytyjczycy ratują życie ryb

Z powodu ogromnej suszy brytyjska Agencja Środowiska wkroczyła z planem ratunkowym dla ryb. Rozpoczęto wyławianie rzecznych zwierząt od rzeki Mole, która przez brak opadów deszczu i wysokie temperatury przypomina dziś mętną kałużę. Stąd też w wodzie jest niski poziom tlenu, co mogłoby się skończyć śmiercią ryb, do czego nie chcą doprowadzić ekolodzy, a także lokalni rybacy. Pomimo tego, że do Anglii wróciły opady deszczu, nie wystarczą one, aby odwrócić pozostałości po dwóch miesiącach suszy. Potrzebne są konkretne działania, dlatego ryby z wyschniętych odcinków rzek, będą regularnie przenoszone w miejsca, gdzie poziom wody pozostaje na odpowiednim poziomie.