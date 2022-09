Susza na Wyspach. Eksperci ostrzegają przed najgorszym

Przez ostatnie pięć miesięcy stan opadów był poniżej średniej we wszystkich regionach geograficznych w Anglii. Do tego doszły ponadprzeciętnie wysokie temperatury, które jeszcze bardziej pogorszyły sytuację. Ekstremalnie ciepłe lato uderzyło w uprawy, doprowadziło do wielu pożarów i znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na wodę. W wyniku wysychających rzek i stawów wiele ryb i innych dziko żyjących zwierząt ucierpiało bądź zdechło.