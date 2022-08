Wielka Brytania. Sąsiadki pokłóciły się o jabłoń. Kwota odszkodowania wbija w fotel

Adwokat pani Pilcher Oliver Newman powiedział podczas zeszłorocznego procesu, że jego klientka musiała wziąć sprawy w swoje ręce i wyciąć drzewo sąsiada. To z kolei doprowadziło do lawiny zarzutów ze strony pani Williams i do częstych konfrontacji między kobietami. Pod koniec procesu prowadzonego w sądzie okręgowym Pilcher, która jak twierdziła bała się wracać do domu, przyznano odszkodowanie w wysokości 200 tys. funtów.