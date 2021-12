Suski broni "lex TVN" i uderza w TVP. "Nie ma mediów, które wspierałyby rząd"

"Chcemy mieć wpływ na rynek medialny"

Według niego, "w większości" europejskich krajów w prawie zapisano "limit" mediów z obcym kapitałem. - Każde państwo w Europie ma wpływ na swój rynek medialny i my, jak każde państwo europejskie, jako państwo chcemy mieć tez wpływ na ten rynek medialny. To nie jest tak, że każdy inwestor przyjdzie do naszego kraju i będzie robił, co chce - oświadczył.