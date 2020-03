WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze agata kornhauser-duda + 2 newsroomRenata Mieńkowska-Norkiene oprac. Anna Kozińska wczoraj (21:31) Surowa ocena Agaty Kornhauser-Dudy. "Chciałaby, żeby jej nie było" - Miała pole, by pokazać się nie tylko jako osoba, o której się mówi, że nic nie mówi. Udaje, że jej nie ma. Chciałaby bardzo, żeby jej nie... Rozwiń Kobieta Agata Czy ona powinna Mocn … Rozwiń Transkrypcja: Kobieta Agata Czy ona powinna Mocniejszy Bycie pierwszą dawkę Oczywiście że powinna była to znaczy Przede wszystkim to te pierwsze damy nasze polskie były różne Czas i miały do tego pełne Pani Agata Duda miała Pewne po To dosyć duże do tego że Nic nie tylko jako os O której się mówi Pod tym obiema Nie nic nie I właściwie udaje że jej nie Bardzo chciałaby żeby jej nie było no ale być musi więc gdzieś tam bywa Może do mnie na dożynkach Ja nie Przeciwko temu tylko tyle że jak Prezydenta uczestniczyła w jego kampanii To jest mój główny Na przykład w przypadku prezydenta Komorowskiego jego żona Początku była jednak w cieniu później Jego prezydentury troszeczkę się uaktywni To jest znacznie lepsze smok Aktywy jako kobiety jako politolog Nie sytuacja odwrotna Rudy kiedy Agata Duda pomagała Andrzejowi Dudzie w Camp Natomiast później nagle się okazało że ona nie ma głosu w sprawie kobieto nie ma głosu w sprawie aborcji ona nie ma za szczególnie głosów Najistotniejszych Nie podoba mi się to To nie takie nie podoba mi się tylko politolog politologiczny podoba się pani Paulina Kamil Ja już tam nie mówię o tym tygrysie ale to że wychodzi że mówi szczerze Od serca że jest Bez dobry Plus No kosiniak-kamysz Swoje powiedzmy takie momenty upadku Nazwijmy to czyli Oczywiście Kandydatka na 1:00 Więc Siłą rzeczy on musi Sposób wypełnić to Powiedziałabym wizerunkowo i to jest Bardzo do Zresztą to nie tylko Też mam hołownie który też tego że ona NATO Jeśli to jest znowu Że te kobiety będą wspierały aktywnie mężu pa Później zamilkną to nie Nie ja uważam że To niemoralne Więc wolałabym żeby tak nie robiły jeżeli już wychodzę Proszę bardzo Ale nie chcę później też wezmę odpowiedzialności Wspierały takiego a nie innego Kan Pani Agata Duda udawał Że jakby tak nie do końca chyba po Może nie za fajnie że on tam coś łamie może a może nie Ale ja generalnie się w to nie mieszam tak jadę na dożynki i robię bardzo mi