Supersamoloty uziemione. Drastyczny ruch Amerykanów

Do zdarzenia doszło 10 grudnia w Whiteman. Podczas lotu załoga zdiagnozowała awarię, która zmusiła załogę B-2 Spirit do natychmiastowego lądowania. Podczas tego wymuszonego manewru na pokładzie pojawił się ogień. Na szczęście nikt nie został ranny, nie doszło też do zniszczenia drogocennej jednostki.