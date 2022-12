Amerykanie ujawniają. Ukraińcy pomagają Rosjanom

O nowych zadaniach dronów informuje wtorkowe wydanie "The New York Times". Wszystko zaczęło się od nagrania z pola bitwy. Na filmie widać, jak rosyjski żołnierz rzuca broń na ziemię, podnosi ręce do góry i podąża za lecącą nad jego głową maszyną. Dron zaprowadził go do ukraińskich żołnierzy z 54. Brygady Zmechanizowanej.