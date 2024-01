Supernowoczesne samoloty dla Tucji. Element negocjacji?

Gregory Meeks, wiceszef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje pełne poparcie dla podpisania przez prezydenta Erdogana protokołów akcesyjnych Szwecji. - To dobre, choć spóźnione wiadomości dla Sojuszu i szerszych relacji dwustronnych - oznajmił Meeks. Dodał również, że podpisanie protokołu oraz deeskalacja napięć z Grecją i Cyprem, a także "wzmocnienie egzekwowania środków przeciwko nielegalnym rosyjskim przepływom kapitałowym" przekonały go do zgody na sprzedaż F-16 dla Turcji.