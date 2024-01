Jest zgoda Turcji. Tylko Węgry utrzymują Szwecję poza NATO

Należąca do NATO Turcja opóźniała przyjęcie Szwecji do NATO przez ponad rok, oskarżając ten kraj o zbyt łagodne podejście do grup, które Ankara uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Domagała się ustępstw ze strony Sztokholmu, w tym działań mających na celu zwalczanie kurdyjskich bojowników.