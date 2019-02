Superksiężyc 2019: we wtorek 19 lutego Księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi. To najjaśniejsza pełnia w roku

Superksiężyc 2019: dziś, we wtorek 19 lutego możemy podziwiać tzw. Śnieżny Księżyc. Najjaśniejsza pełnia w roku będzie wyraźnie widoczna dla obserwatorów z różnych regionów Polski.

Superksiężyc 2019 – wtorek 19 lutego 2019

Dziś, 19 lutego 2019 będziemy mogli podziwiać zjawisko Superksiężyca będącego połączeniem pełni Księżyca i najmniejszej odległości, w jakiej znajdzie się od Ziemi. Pełnia naszego naturalnego satelity wypadnie o godzinie 16:53, wówczas znajdzie się on w perygeum, czyli punkcie orbity położonym najbliżej naszej planety. Według danych NASA, w takim położeniu Księżyc wyda się obserwatorom do 14% większy i do 30% jaśniejszy niż w apogeum, czyli momencie, w którym jest najbardziej oddalony od Ziemi.