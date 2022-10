Superjacht rosyjskiego oligarchy namierzony. Tu uciekł przed sankcjami

Superjacht Nord należący do rosyjskiego oligarchy Aleksieja Mordaszowa przypłynął do portu w Hongkongu. Jednostka warta 500 mln dolarów, należąca do biznesmena, uciekła przed obowiązującymi na Zachodzie sankcjami nałożonymi na rosyjskich oligarchów i ludzi związanych z Putinem. Mordaszow jest głównym udziałowcem i prezesem spółki Severstal, największego rosyjskiego producenta stali. To także jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów. Jego majątek jest szacowany od 18 do 29 mld dolarów. Aleksiej Mordaszow w lutym, po inwazji Rosji na Ukrainę, został objęty sankcjami przez USA, Wielką Brytanię i Unię Europejską. Rosjanin próbował zaskarżyć sankcje wobec siebie w europejskich sądach. Bezskutecznie. Do tej pory w Ameryce Płn. i Europie zajęto kilkanaście jachtów należących do rosyjskich oligarchów, uniemożliwiając im żeglugę do portów, gdzie sankcje nie obowiązują. Rosyjscy miliarderzy zaczęli uciekać swoimi jachtami głównie do Turcji. Superjacht Nord do ucieczki wybrał port w Hongkongu.