Sukces Ziobrystów. Jego ludzie będą rządzić w sejmikach

Najbardziej zaufani ludzie Zbigniewa Ziobry będą języczkiem u wagi w trzech sejmikach – Białymstoku, Kielcach i Katowicach.



Podlaskie bierze Zjednoczona Prawica?

Według wyników podanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Białymstoku PiS dostało 41,64 procent poparcia i tym samym ma 16 z 30 radnych, co może oznaczać, że przez najbliższe 5 lat rządzić będzie Zjednoczona Prawica. Może, ale nie musi. Ponieważ w trzydziestoosobowym sejmiku w Białymstoku, to mandat Aleksandry Szczudło (6 070 głosów) człowieka Zbigniewa Ziobry zdecydował o przewadze Zjednoczonej Prawicy.

Podobnie w województwie świętokrzyskim

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 38,4 procent głosów do sejmiku województwa - wynika z oficjalnych danych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach. Co oznacza, że PiS będzie rządziło samodzielnie mając 16 z 30 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie obsadzi więc stanowiska marszałka i wicemarszałka województwa. W kluczowym dla Zjednoczonej Prawicy okręgu wyborczym numer 2 (Końskie, Skarżysko, Starachowice) Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zdobył 6 mandatów. Jeden z nich należy do kielczanina Mariusza Goska – sekretarza generalnego Solidarnej Polski, czyli człowieka w praktyce kierującego partią Zbigniewa Ziobry.