Sukces Wirtualnej Polski. Ortodonta z Torunia pod lupą Rzecznika Praw Pacjenta

Zakładał aparaty "po promocyjnej cenie" i znikał. Oni tracili zęby i oszczędności. Zostali sami, w strachu i z rysą na psychice. - Tego bólu nie da się wycenić - tłumaczą. Szkodliwe praktyki ortodonty z Torunia jako pierwsza ujawniła Wirtualna Polska. Teraz jego sprawie przyjrzy się Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

- Po zapoznaniu się z treścią artykułu odnośnie postępowania ortodonty z Torunia Rzecznik Praw Pacjenta podjął działania wyjaśniające, które mają na celu sprawdzenie czy nie doszło do naruszenia praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych - informuje Bartłomiej Chmielowiec , RPP.

Duży sukces Wirtualnej Polski

To duży sukces Wirtualnej Polski. Dziennikarskie śledztwo prowadzone przez naszą redakcję skłoniło kilka z kilkudziesięciu osób poszkodowanych do zgłoszenia sprawy nie tylko do Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, ale także do Rzecznika Praw Pacjenta.