Najnowsze ustalenia ws. "ortodonty" z Torunia. Wirtualna Polska dotarła do dokumentów ubezpieczyciela

Maciej K. unika kontaktu nie tylko z poszkodowanymi pacjentami. Jak dowodzą dokumenty ubezpieczyciela ortodonty z Torunia, na wezwania do przedstawiania dokumentacji medycznej również nie odpowiada. Cierpią na tym oczywiście pacjenci. To dalszy ciąg historii opublikowanej po raz pierwszy na łamach Wirtualnej Polski.

Ortodonty zabawa w kotka i myszkę

W piśmie które wpłynęło do Ani czytamy, że: "INTER Polska w ramach wdrożonego postępowania likwidacyjnego, zwróciło się do do doktora Macieja K. z prośbą o przedstawienie stosownych informacji oraz dokumentów pozwalających na ustalenie odpowiedzialności za przedmiotową szkodę, a tym samym merytoryczne rozpatrzenie wniesionych roszczeń odszkodowawczych" - informuje pismo przesłane do jednej z pacjentek Macieja K.