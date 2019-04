Internautka o SOR: "Kazał mi iść ze złamanym kręgosłupem"

Skandaliczne zachowanie lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. "Chciałam wyć z bólu, nie mogłam chodzić. Lekarz powiedział mi, że nie mam wyjścia. Musiałam wstać i iść po wypis" - napisała pani Agnieszka, która na SOR miała trafić z podejrzeniem złamania kręgosłupa. Swoją historię przesłała na dziejesie.wp.pl.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kobieta miała złamany kręgosłup (East News, Fot: GARO/PHANIE)

"Historia przydarzyła mi się w połowie września 2018 roku. Mieliśmy z mężem wypadek samochodowy. Ja byłam pasażerką, a mąż prowadził. Kobieta wymusiła pierwszeństwo i w nas wjechała. Karetką zostałam przewieziona na SOR. Tam zrobiono mi zdjęcia RTG kręgosłupa, po czym zostałam przewieziona do poczekalni i tam na łóżku czekałam na informacje od lekarza" - napisała pani Agnieszka na dziejesie.wp.pl.

"Mam wstać i przyjść do niego"

Jak zaznacza w liście nasza czytelniczka, była podłączona do kroplówki z silnymi lekami przeciwbólowymi. "Na oddział trafiłam z podejrzeniem złamania kręgosłupa. Lekarz przyszedł do mnie po jakimś czasie i kazał mi wstać o własnych siłach. Mówiłam, że nie dam rady. Miałam zdrętwiałe nogi i chciałam wyć z bólu. Lekarz powiedział mi, że nie mam wyjścia. Miałam wstać i przyjść do niego do gabinetu po wypis" - podkreśla internautka.

Kobieta zaznacza, że musiała pomóc jej matka. "Nie byłam w stanie iść. Mama musiała pójść po wózek inwalidzki aby zawieźć mnie do gabinetu. Tam dostałam wypis, na którym napisane było, że: "pacjentka po kolizji drogowej zgłosiła się na SOR. Zgłaszała ból karku i okolicy lędźwiowej. W wykonanych badaniach bez zmian urazowych. W odcinku lędźwiowym skrzywienie boczne do rehabilitacji. Nie wymaga leczenia na SOR. Zalecono kołnierz Schantza na trzy tygodnie". Tak mi napisał lekarz, a ja wcale sama się nie zgłosiłam, tylko przywieziono mnie karetką" - tłumaczy pani Agnieszka.

"Wciąż odczuwam ból"

"Rozpoznanie: skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa. I tyle. Zostałyśmy z mamą pozostawione same sobie, na korytarzu z wypisem w ręku. Po całej nocy męczarni i bólu jaki mi towarzyszył, mąż zarejestrował mnie do lekarza rodzinnego. Tam dostałam skierowanie do ortopedy i receptę na leki przeciwbólowe, ponieważ zwykłe mi nie pomagały" - czytamy w liście.

Jak dodaje kobieta, wizyta u lekarza rozwiała wątpliwości. "Zawieziono mnie do ortopedy, pokazałam mu zdjęcia RTG z SOR. Od razu stwierdził, że mam złamany kręgosłup i musimy wykonać kolejne zdjęcia żeby się upewnić. Na drugich wyszło to samo. Musiałam nosić gorset, by kręgosłup mógł się zrosnąć poprawnie" - pisze kobieta.

W rozmowie telefonicznej z redakcją kobieta dodała, że w dalszym ciągu zdarza się jej nosić metalową konstrukcję. - Głównie gdy wsiadam do samochodu, by móc swobodnie kierować. Minęło pół roku, a ja wciąż odczuwam ból. Teraz zaczynam rehabilitację. Może gdyby już na SOR lekarz zareagował poprawnie teraz nie cierpiałabym tak bardzo - podkreśliła z żalem pani Agnieszka.

Wasze historie

Historia pani Agnieszki to kolejna wiadomość, którą otrzymaliśmy na dziejesie.wp.pl. Wcześniej informowaliśmy między innymi o historii, która przydarzyła się mamie naszej czytelniczce w jednym z warszawskich szpitali.

Pod koniec marca opisaliśmy także historię ojca pani Ewy, która według relacji internautki, miała mieć miejsce w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.

Ty również przeżyłeś doświadczyłeś nieprzyjemnej sytuacji na SOR? Poinformuja nas na dziejesie.wp.pl