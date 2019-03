Dąbrowa Górnicza. Szokujące wideo z SOR. Kobieta mdleje, ratownik odchodzi

Awantura na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej. Kobieta po oczekiwaniu na pomoc lekarza zemdlała, a obserwujący kłótnię ratownik oddalił się. Jedne z pacjentów nagrał wszystko komórką. Sprawę skomentowały władze szpitala.

W sieci krąży film z SOR-u z Dąbrowy Górniczej. Jak opisuje autor nagrania, do szpitala trafiła młoda kobieta, która miała zwijać się z bólu . Po upływie kilkudziesięciu minut pozostali pacjenci zaczynają zwracać uwagę personelowi, by zareagowali. Wzburzonej kłótni przysłuchuje się ratownik , który próbuje dyskutować ze zgromadzonymi osobami.

Nagle kobieta mdleje, co wywołuje poruszenie a szpitalnym korytarzu. Niektórzy internauci wskazują na to, że ratownik zamiast udzielić pomocy, oddala się.

- Od czego on jest? - słychać krzyki na nagraniu. Dopiero po tym, ratownik podchodzi do kobiety.

– Muszę znać sytuację do końca, aby to ocenić. SOR-y mają problemy. Wielu pacjentów przychodzi z niewielkimi dolegliwościami – co odbywa się kosztem pacjentów ciężko chorych – to problem ogólnopolski. A ten przypadek jak każdy wymaga indywidualnego rozpatrzenia – cytuje dyrektora lokalna telewizja TVS.