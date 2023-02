Sukces warszawskich lekarzy. Pierwszy taki przeszczep w Polsce

- Nie chorowałam długo. Do lekarza zgłosiłam się pod koniec listopada, od grudnia do połowy stycznia byłam w szpitalach, później miałam chwile przerwy, żeby wyjść do domu, zregenerować się i nagle telefon, że jest wątroba. Nie bardzo chciałam tego przeszczepu. Poprawiły mi się wtedy wyniki i liczyłam, że może uda się obejść ten przeszczep. Ale potem była już ulga. Wierzyłam, że szybko się zrehabilituje. Lekarze mówią, że jest dobrze, więc dodają mi otuchy - mówiła druga pacjentka, dwudziestoletnia Weronika.