Pijany przyjechał na stację paliw. W audi miał otwartą puszkę z piwem

Do zdarzenia doszło minionej nocy w Radzyniu Podlaskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na stację paliw przyjechał mężczyzna pojazdem osobowym marki Audi i wszystko wskazuje na to, że może być on nietrzeźwy. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce interwencji potwierdzili zgłoszenie, a tym samym przypuszczenia świadka okazały się słuszne.