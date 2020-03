Sukces CBŚP i KAS. Służby przechwyciły ponad ćwierć tony heroiny o wartości 60 mln złotych

- Chcę wam wszystkim podziękować. Bronicie Polaków przed przemytem, ale też przed złem, bo heroina to zło - mówił Mateusz Morawiecki do funkcjonariuszy CBŚP i KAS. Polskie służby udaremniły przemyt ponad 275 kilogramów heroiny z Bliskiego Wschodu.

Kolejny sukces polskich służb

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, to drugi sukces polskich służb w ostatnim czasie. W grudniu 2019 roku premier informował o przejęciu 200 kilogramów kokainy z Kolumbii . - Dziś nowy sukces. Udaremniliśmy przemyt ponad ćwierć tony heroiny. Na krótkim filmiku widzieliśmy niezwykle skomplikowaną sytuację. Ci ludzie pracują niewidoczni, pracują po wiele miesięcy - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że dzisiejsze kartele to "wielopoziomowe korporacje", które do swoich działań wykorzystują najnowszą technologię. - Tym większe słowa uznania dla funkcjonariuszy zaangażowanych akcję. Chcę wam wszystkim podziękować. Bronicie Polaków przed przemytem, ale też przed złem, bo heroina to zło - zaznaczył Mateusz Morawiecki i dodał, że wartość narkotyków szacuje się na kwotę ponad 60 milionów złotych.