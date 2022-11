Su-34 zestrzelony w powietrzu. Do sieci trafiło nagranie

W obwodzie donieckim nieustannie trwają walki. Najnowsze nagranie z Bachmutu potwierdza, że w okolicach miasta Rosjanie intensywnie atakują, ale i ponoszą coraz więcej strat. Tym razem Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły w powietrzu rosyjski myśliwiec Su-34. Mieszkańców okolicznych miejscowości obudził ogromny huk w nocy z wtorku na środę. Po chwili na niebie widać było kłęby ognistego dymu. Były to szczątki rosyjskiej maszyny, z której nic nie zostało. Nagranie z brawurowej akcji szybko stało się hitem sieci. Jak donosi portal Ukrainska Pravda, armia Kijowa do zlikwidowania celu użyła niedawno dostarczonego przez Niemców systemu obrony przeciwlotniczej Iris-T. Zestaw Iris-T SLM składa się z radaru, stanowiska dowodzenia oraz trzech wyrzutni rakietowych rozlokowanych na samochodach ciężarowych. Tworzy on coś w rodzaju parasola ochronnego nad dużym obszarem. Jeden taki system kosztuje ok.140 mln euro.