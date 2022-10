Su-25 bez litości dla Rosjan. Moment ataku nagrany z perspektywy pilota

Do sieci trafiło nagranie prosto frontu, które ukazuje codzienność ukraińskich pilotów Su-25. Odrzutowce najpierw zostały załadowane rakietami Ch-25ML i Ch-29L naprowadzanymi laserowo, by później zlikwidować rosyjskie cele. Te trzy jednostki zostały oddelegowane do walk we wschodniej Ukrainie w obwodzie charkowskim. Ukraińskie dowództwo Sił Powietrznych nakazuje, by przeprowadzać ataki z dalszej odległości. Żołnierzom Putina jest trudniej zniszczyć taki obiekt. Rosjanie nie mają wówczas pojęcia, skąd tak naprawdę dolatują niszczycielskie pociski. Wszystko przez potężne braki w sprzęcie. W ostatnim czasie okupanci nie dysponują zbyt zaawansowaną technologią, która byłby w stanie wykryć tak nisko lecące nad ziemią ukraińskie Su-25.