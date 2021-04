Strzelanina w USA. Sprawca ruszył na siedzibę dowództwa medycznego

USA. Strzelanina w pobliżu bazy dowództwa medycznego. Pościg

Jak informuje amerykański "The New York Times", do strzelaniny doszło we wtorek rano czasu miejscowego. Mężczyzna, który okazał się członkiem personelu medycznego marynarki wojennej USA, oddał strzały w stronę dwóch mężczyzn w pobliżu Riverside Tech Park.