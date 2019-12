Strzelanina w szpitalu w Ostrawie. Zmarła siódma ofiara zabójcy

Zmarła kobieta ciężko ranna podczas wtorkowej strzelaniny w szpitalu w Ostrawie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny wzrosła do ośmiu. Jest wśród nich także sam zabójca.



Przypomnijmy, że do strzelaniny w szpitalu w czeskiej Ostrawie doszło we wtorek ok. godz. 7 rano. 42-letni mężczyzna zabił sześć osób, uciekł z miejsca zdarzenia po czym sam się postrzelił. Jego ciało znaleziono w samochodzie. Przed samobójstwem mężczyzna miał zadzwonić do matki. Nieoficjalnie mówi się, że miał ją poinformować o strzelaninie w szpitalu oraz o tym, że planuje odebrać sobie życie.