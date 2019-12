Ostrawa. Strzelanina w szpitalu. Nowe informacje

Ostrawa. Nowe informacje ws. tragicznej strzelaniny, do której doszło w szpitalu. Trzy osoby, które zostały ranne są hospitalizowane. Jedna z nich jest w stanie krytycznym.

Około godz. 7 we wtorek w szpitalu w czeskiej Ostrawie doszło do strzelaniny.Mężczyzna zabił sześć osób, uciekł z miejsca zdarzenia po czym sam się postrzelił. Jego ciało znaleziono w samochodzie. Przed samobójstwem mężczyzna miał zadzwonić do matki. Nieoficjalnie mówi się, że miał ją poinformować o strzelaninie w szpitalu oraz o tym, że planuje odebrać sobie życie.