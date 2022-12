Strzelanina w Queensland. Wśród sprawców były dyrektor szkoły podstawowej

- Walczył o edukację dla dzieci. Jestem zdumiony, że zrobił to, co zrobił. Był bardzo sympatyczny. Wiedział, co chce osiągnąć. Chciał uporządkować wszystko i sprawić, by w końcu funkcjonowały prawidłowo - przekazał jeden z nauczycieli, który pracował z Trainem, jak podaje stuff.co.nz.