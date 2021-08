Strzelanina na lotnisku w Kabulu

Prezydent USA Joe Biden powiedział w niedzielę, że siły USA rozszerzyły strefę bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu, umożliwiając łatwiejszy dostęp do niego. Poinformował też o przyspieszeniu ewakuacji i mobilizacji do akcji samolotów cywilnych. Zaznaczył jednak, że zrobiono to w porozumieniu z talibami.