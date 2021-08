WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze afganistan + 2 włodzimierz cimoszewicztłit Ewa Walas Wczoraj, 20-08-2021 23:08 "Strzelali do ludzi". Cimoszewicz o przyszłości Afganistanu Od kilku dni na ulicach Afganistanu panuje chaos, a stolica kraju jest sparaliżowana po przejęciu przez talibów. O tym, jaki może być scenariusz dla tego państwa i co może zmienić się w najbliższym czasie zapytaliśmy w programie "Tłit" Wirtualnej Polski byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. - Wszyscy zadają sobie w tej chwili pytanie, czy dzisiejsi talibowie są tacy sami jak 20-25 lat temu. Teoretycznie składają deklaracje, które mogłyby uspokajać, ale jednocześnie wiemy już, że w czwartek w różnych miastach Afganistanu odbywały się spontaniczne manifestacje związane z dniem niepodległości i w kilku przypadkach talibowie strzelali zabijając tych ludzi - powiedział Cimoszewicz. Były premier stwierdził, że w związku z tymi wydarzeniami, do deklaracji talibów należy podejść z brakiem zaufania. - Jeśli powróci styl rządzenia sprzed 25 lat, będziemy mieli wielki dramat i tragedię narodu afgańskiego - przyznał. Cimoszewicz nie wykluczył, że może dojść nawet do wojny domowej. - W tej chwili syn zamordowanego w 2001 roku szejka Masuda deklaruje gotowość kontynuowania walki z talibami. To może oznaczać, ze konflikt się rozpocznie - stwierdził. Był premier dodał, że może też nadejść taki moment, kiedy Zachód będzie zmuszony aby interweniować w tym miejscu ponownie. Rozwiń