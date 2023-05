Strzelał do policjantów z łuku. Poszło o gnojowicę

Strzelał z łuku do policjantów

Sytuacja miała miejsce zeszłego lata w Liperi, położonej we wschodniej części Finlandii. Wezwany na interwencję patrol miejscowej policji udał się do domu 61-letniego Timo Kinnusena. Mundurowi chcieli z nim porozmawiać i nakłonić, by zostawił biednego rolnika w spokoju.