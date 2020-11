Strzały w Wiedniu. Niemiecka prasa: "Godziny, które zmieniły Austrię”

"Poniedziałkowe ataki przyczyniają się do tego, by długotrwale zatruć atmosferę w Austrii i podzielić społeczeństwo" - pisze "Sueddeutsche Zeitung". "Tak jak w Halle i Hamburgu ich celem byli Żydzi. Po tym zamachu żydowscy obywatele będą się czuli zmuszeni do większego zabarykadowania się i odizolowania. A muzułmanie jeszcze bardziej będą powszechnie podejrzani. Ale był to też zamach na styl życia wiedeńczyków - nieprzypadkowo został dokonany w ostatni wieczór przed lockdownem, który w Austrii obejmuje nocny zakaz wychodzenia z domu. Bo też jego celem było zabicie możliwie wielu osób: na chybił trafił, bezlitośnie. Tych mianowicie, które przebywały w rozrywkowej dzielnicy miasta, tak zwanym Trójkącie Bermudzkim. Poczucie, że idąc do teatru, kawiarni lub ogródka piwnego można uciec od przeciwności tego świata, ucierpiało w tych godzinach, które na zawsze zmieniły Austrię” - czytamy w dzienniku.

Austria. Strzały w Wiedniu. Niemieckie media: terroryzm schował się wśród nas jak latem koronawirus

Zdaniem ekonomicznego dziennika "Handelsblatt": "Terroryzm wraca do Europy w czasie, gdy koronakryzys osiągnął nowe apogeum i zmniejsza się zaufanie do polityki". "W Hiszpanii i we Włoszech dochodzi do rozruchów, ludzie sprzeciwiają się powrotowi do zamrożenia życia. Także w Niemczech rośnie opór przeciwko ochronie przed zarazą, maleje akceptacja narzuconego przez władze ograniczenia kontaktów. Ekstremiści wietrzą swoją szansę. Czują osłabienie państwa i jego możliwości dotarcia do obywateli. Fałszywe informacje sieją niezgodę, teorie spiskowe padają na żyzną glebę. (…) Teraz musi chodzić o wzmocnienie społecznej odporności, która jest tak samo konieczna w walce z terroryzmem, jak w walce z wirusem” - czytamy w dzienniku.