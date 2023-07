"Strzał na wiwat". Były minister drwi z Telusa

W ostatnich dniach minister rolnictwa Robert Telus założył konto na TikToku. Zaczął od filmu, na którym triumfalnie ogłasza, że minęło 100 dni od objęcia resortu, a on nadal jest ministrem. W kolejnym klipie zabrał głos na temat ratowania sytuacji w polskim rolnictwie. W materiale minister chwyta za gaśnicę i woła: "Tak właśnie gasimy pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie". Po czym zaczyna polewać gaśnicą w powietrze, przy okazji rozpryskując na siebie. - To jest kolejny strzał na wiwat w powietrze. Z tego nie ma żadnych korzyści, oprócz fajerwerków. Mamy ponad 100 dni urzędowania ministra i trudno jest odnosić się do następców, ale po nas jest to najgorszy minister rolnictwa. Przez 100 dni nie znajduję ani jednej sprawy, którą by Telus rozwiązał - mówił Sawicki w programie "Tłit" WP. Zapewnienia obecnego szefa resortu ws. ukraińskiego zboża poseł PSL wprost nazwał "zwyczajnym oszustwem".

